Hilary Duff levantó suspiros tras revelar atractivas fotos en la tina y más

La actriz y cantante Hilary Duff levantó suspiros en miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractiva y ligera de ropa.

La joven posó para una revista en la que posó como nunca y presumió de sus envidiables curvas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 21 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que lució su figura bajo el sol y desde una tina.

“Así que, esto fue aterrador..... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! Women's Health tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente” , confesó en la descripción de la publicación.

Asimismo, agradeció a todo el equipo por hacerla sentir tan cómoda en un momento tan poco habitual para ella.

“Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor. @nikkilee901, ¡trabajaste duro! @kdeenihan Vivo por el look sin maquillaje/maquillaje que me das y el spray de "brillo" fue. @daniellamidenge Me encantan estas fotos, gracias por capturar un momento en el que me sentí completamente vulnerable pero poderosa”, agregó.