Hijo de Sara Uribe le confesó a quién se parece y así reaccionó ella

El amor entre la presentadora Sara Uribe y el jugador de futbol colombiano, Fredy Guarín llegó a su fin hace varios años, pero producto de esta relación nació el pequeño Jacobo, quien desde su nacimiento ha cautivado a los miles de seguidores de sus padres.

Pero para nadie es un secreto que el pequeño físicamente siempre ha demostrado ser muy parecido a su padre, el jugador colombiano, pues esos son los mensajes que siempre le dejan a Sara Uribe en sus redes sociales cuando comparte contenido junto a él, ya que ella es la que pasa mayor tiempo con el pequeño.

Sin embargo, en un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, la presentadora dejó ver la respuesta de su hijo cuando le preguntó si se parecía a su papá o a su mamá. Ante esta duda que ella se generó, Jacobo no dudó en responderle que él es igual a su papá Fredy Guarín físicamente.

Te puede interesar: Sara Uribe contó qué siente cuando su hijo comparte con Fredy Guarín y su novia

Por lo que ella no dudó en preguntarle si, “¿Usted sí es hijo mío?”, a lo que el pequeño no dudó en dejarle saber que sí, con un abrazo muy tierno, como quien no tiene dudas de que es su mamá, y además que es su gran amor. Esto conmovió a la presentadora, quien no esperaba la reacción de su hijo, pese a que le dejó claro que físicamente es idéntico a su papá y él lo sabe

Sara es todo para Jacobo

El video llenó de ternura a los miles de seguidores de Sara Uribe, pero también a quienes destacaron el gran gesto de amor que tuvo el pequeño Jacobo con su mamá.

“Eso es amor de verdad”, “Jacobo es muy tierno”, “ese niño te ama”, “Jacobo es solo amor”; “qué bendición de niño tienes, Sara”, “Jacobo te ama, sin duda”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió la presentadora de televisión en las redes sociales donde se dejó ver el emotivo video entre madre e hijo.

Y no es la primera vez que Jacobo hace actos de amor con su madre, pues en varias ocasiones ella ha dejado ver cómo él la cuida, incluso hasta no la deja salir porque quiere estar con ella todo el tiempo.

Sin embargo, también muestra esos momentos en los que él ha compartido con la nueva pareja de su padre con quien tiene, por lo que se puede ver en redes una buena relación y que además a ella no la afecta, porque ha manifestado en varias oportunidades que no tiene rencor ni resentimientos por lo sucedido entre ellos y las nuevas relaciones que tenga su expareja, Fredy Guarín.