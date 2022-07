Melina Ramírez celebró los tres años de su hijo con conmovedor video

El día llegó, el pequeño Salvador está cumpliendo tres años de edad y su mamá es la más feliz por esta fecha tan especial para ambos. Y es que Melina Ramírez desde que tuvo a su hijo él ha sido su mayor inspiración y también el motivo que tiene para cumplir, no solo sus sueños, sino también los de él.

Te puede interesar: Melina Ramírez mostró las tres facetas que la definen

Es por eso que el día lo comenzó resumiendo grandes momentos que ha vivido con el pequeño mientras llega el momento de la gran celebración que seguramente le hará junto a su familia y amigos. En el video se pudo ver todo el amor que siente Melina Ramírez por su primer hijo y le dejó saber que siempre podrá contar con ella.

“¡Felices 3 años mi niño hermoso! Eres mi regalo del cielo. Me llenas de amor, ternura y alegría el alma. Me regalas ilusión, magia y color. Me motivas a ser mejor. Me inspiras, me llenas de paciencia en los días agotadores ‍️y de besos en los días difíciles. Me das fuerza para levantarme todos los días y cumplir mis sueños por mí y por ti. Gracias Dios por su vida y por darme el privilegio que me llame mamá”, fue el tierno y sentido mensaje de la presentadora de televisión.

Te puede interesar: Melina Ramírez enterneció con fotos y dedicatoria para Salvador

En el video además se puede ver los tiernos momentos que han vivido juntos y todos los paisajes, lugares que han visitado uno con el otro, además dejó ver cómo han sido estos tres años con diferentes situaciones y los mensajes no se hicieron esperar, primero para felicitar al pequeño y también para destacar todo el amor que ella le ha demostrado a su hijo desde el día uno.

La segunda fiesta de Salvador

Vale la pena destacar que, desde hace varios años, el deportista Mateo Carvajal y la presentadora Melina Ramírez no tienen una relación sentimental, sin embargo, comparten el amor de su hijo, quien ha sido el protagonista de muchas de sus acciones.

Es por esto, que el cumpleaños del pequeño no ha sido nunca con la compañía de los dos, pues cada uno ha decidido celebrar la vida de su hijo por separado desde el primer momento, y de esa forma ha disfrutado el pequeño mucho más, pues nunca se ha visto afectado por esta decisión de sus padres.

Es por eso que hace una semana, el papá del niño, Mateo Carvajal le hizo una gran celebración en su casa de los superheroes que él admira y además con invitados especiales y excéntricos regalos de cumpleaños.

No dejes de leer: Melina Ramírez enterneció al enseñar los mejores momentos en Disney