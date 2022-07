Hijo de Marcela Reyes habría confesado que no le fue bien en el colegio

Para nadie es indiscutible el amor que ha demostrado Marcela Reyes hacia su hijo Valentino, por eso en redes sociales ella ha dedicado varias publicaciones para él, además es normal que en algunos de sus eventos Marcela Reyes aparezca acompañada del hijo que la DJ tuvo con Exotic.

Ahora recientemente en su cuenta oficial de Instagram, Marcela mostró una divertida anécdota que le pasó cuando estaba hablando con su hijo y que dejó en evidencia que quizás a él no le ha ido muy bien en el colegio.

Se trata de unos videos que la empresaria publicó en su cuenta oficial de Instagram que inicia cuando ella va a recoger a Valetino al colegio y comienza a mostrarlo orgullosa mientras ella le pregunta cómo se portó en el colegio, recibiendo una respuesta positiva.

Pero pronto Marcela Reyes se vería sorprendida por su hijo cuando ella le preguntó en varias oportunidades que si podía llamar a la profesora para saber si él se había portado bien, y en ese momento Valentino contestó con un rotundo no.

Esta respuesta dejó muy sorprendida a Marcela Reyes que frente a sus millones de seguidores intentaba descubrir por qué Valentino no quería que ella llamara a la profesora, así que siguió preguntándole insinuándole que quizás él no se portó tan bien como él dice.

“¿Por qué no puedo llamar a la profe? ¿No quieres que la mamá llame? Así de bien te portaste que no quiere que yo la llame (…) pero, ¿por qué no la puedo llamar?”, fueron algunas de las insistentes preguntas que le hizo Marcela a su hijo.