Hijo de Juana Valentina enternece con su ataque de risa al ver una vaca

La influenciadora colombiana Juana Valentina, hermana del futbolista profesional James Rodríguez, se ha caracterizado en los últimos meses por ser una madre amorosa y entregada a su hijo Isaías, fruto de su relación con el empresario Víctor Forero, pues desde que supo que estaba embarazada no ha parado de compartir con sus seguidores cada una de las etapas y avances de aprendizaje del pequeño.

De hecho, ha sido bastante criticada por esto último, ya que algunos internautas consideran innecesarias las clases que la joven paga para que su hijo tenga un mejor desarrollo acompañado de profesionales.

Recordemos que recientemente la joven se mostró muy molesta en redes sociales luego de que una internauta criticara a su hijo Isaías sobre su proceso de crecimiento y sus habilidades. Ante esto ella destacó que siempre estaría ayudándole, a pesar que sabe que él es capaz de hacerlo solo.

Ahora, dejando a un lado los malos comentarios, Juana Valentina compartió un tierno momento en el que su hijo no pudo contener la risa durante su visita a un lugar en el que se encuentran diversos animales, pues se desconoce si se trata de una finca o una especie de reserva.

Según se puede ver en el audiovisual, compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ochocientos mil seguidores, el pequeño, quien está en brazos de su abuelo, mira fijamente a una vaca que se encuentra en su corral y posteriormente suelta una gran carcajada descontrolada.

El tierno momento logró conmover a cientos de internautas quienes no pudieron ocultar el sentirse enternecidos con la reacción del pequeño.

Recordemos que Isaías nació en Madrid, España en la noche del 17 de diciembre del 2021 y llegó como el mejor regalo de navidad para la familia del futbolista colombiano. La joven reveló en aquella ocasión que su hijo había nacido por cesárea.

“Intentamos inducir el parto de manera natural, pero no se pudo porque yo sí tuve contracciones, las presenté, el monitor las marcaba, pero yo no las sentía, ni un poquito de dolor, ni tampoco dilaté ni nada, entonces después de un poquito más de 24 horas esperando si de pronto tenía dolores o dilataba algo y nada pasó mi doctora me dijo que lo mejor era practica la cesárea porque ya no iba a dilatar”.