Hijo de Carolina Cruz derritió a los internautas con su amor por la pasta

La bella presentadora Carolina Cruz recientemente enamoró a sus seguidores al compartir un tierno video de su hijo Salvador, donde se le ve muy feliz y ahsta coqueto, al probar cada bocado del que según Carolina, es uno de sus favoritos. Se trata de una preparación casera y saludable de paste con trocitos de aguacate, los cuales tenían bastante animado al pequeño.

Puedes leer: Reacción de Jenn Muriel y otras influencers al cortarles la energía

No solo fue su tierna manera de saborear los alimentos lo que fascinaron en redes, sino las carcajadas que soltaba las que terminaron de enamorar a los millones de seguidores que acumula su progenitora en Instagram.

Fue tanta la ternura que causó el pequeño, que solo fue cuestión de horas para que el post de la vallecaucana superara miles de "me gusta" y acumulara múltiples comentarios, que, en su mayoría, elogiaban la belleza del pequeño, el amor tan bonito que se ve recibe en casa y o placentero que es verlo disfritar de la comida.

"Es un ángel de Dios, que hermosura por Diossss", "Esas caraaaas! Me muero de amor", "Mi vida!! popocho lindo carajo", "Noooooo que cosita más deliciosa, lo veo y me antojo de nietos", "Se está pareciendo un montón a Matías", "hay no muero de amor que baby MAs bello yo Quiero de esa pasta", "Ya extrañaba tus videos Salva lindoooooo" y "Este bebé es una hermosura!", fueron algunos de los comentarios.

No te pierdas: Jenn Muriel descrestó a sus fans con su nuevo look

Salvador enamora constantemente a los internautas

Recordemos que el pequeño es constamente blanco de elogios por las ocurrencias que su mamá comparte constantemente en sus redes personales. Además, también se ganó el corazón de Colombia, por lo valiente que ha sido en todo el proceso clínico que ha tenido desde pocos días de nacido.

La vallecaucana desde el nacimiento de su hijo, ha estado compartiendo todo el proceso que ha tenido que enfrentar debido a algunas complicaciones en la salud del bebé, como la tortícolis gestacional y otros complicaciones, que con ayuda profesional y mucho amor desde casa, han logrado superar.

Cabe resaltar que, Salvador es frutro de su relación con el reconocido actor Lincoln Palomeque, del cual se separó hace algunos meses por razones aún desconocidas para sus seguidores, sin embargo, los dos han dejado a un lado sus diferencias por la salud y el bienestar de sus dos hijos, por eso, en ocasiones se ve a la expareja compartiendo algunos espacios.

Puede ser de tu interés: La Segura habría revelado los delicados motivos de su enemistad con su exmanager