“¿Son de verdad?”, hijas gemelas de Adriana Lucía causan furor en redes

En las redes sociales circula un video de las pequeñas bebés de la cantante Adriana Lucía, quienes enamoran a los internautas con sus ojos, ternura y sonrisas. Recordemos que se trata de dos hermosas niñas que siempre han sido halagadas por su belleza.

En su cuenta de Instagram con más de un millón y medio de seguidores, la artista musical colombiana, quien recientemente fue invitada al último concierto de Totó la Momposina, siempre ha sido abierta con sus admiradores al compartirles fotos y videos de las bebés que llegaron para llenar de mucho amor a su familia.

En el video publicado recientemente, ella muestra cómo sus bebés, de casi nueve meses de vida, permanecen sentadas en la cama y atentas a lo que ella les dice, además de que tratan de responderle con algunos balbuceos, gritos y lindas sonrisas, algo que enternece aún más a su mamá y hace que cree una conversación con ellas.

En el video, las pequeñas tienen un conjunto de ropa de algodón blanco con estampados de flores de varios colores. Además, están vestidas iguales, algo que es muy común que hagan los padres de gemelos.

Al ser un video tan tierno y encantador, fue publicado por una cuenta de Instagram de chismes llamada ‘Rastreando famosos’ y fueron muchos los usuarios de esta red social que aprovecharon el post para comentar con sus buenos deseos para las bebés, además de resaltar los encantados y admirados que están con la belleza de ellas.

“Eso no es muy anticonceptivo de su parte”, “Son preciosas y sin tanto misterio para mostrarlas”, “¿En serio son de verdad? Dios las bendiga que hermosas y tiernas”, “Qué bebes tan, tan, tan hermosas”, “No, no, no, no, sin palabras de verdad”, “Dios mío que niñas tan hermosas” son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.