Hija del grupo Siam enterneció con su reacción al perder su primer diente

El dúo musical "Siam", conformado por los esposos Carlos Montaño y Carolina Núñez son uno de los más sonados y queridos de la farándula nacional, por su amor, talento y sobre todo, por las experiencias que constantemente comparten como familia, junto a su primogénita Emilia.

Es de hecho la pequeña quien constantemente dá de que hablar en redes, por su inteligencia, personalidad y manera de ver la vida, siendo tan pequeña. Como muestra de ello está el más reciente clip que compartió Carolina en su perfil de Instagram, donde se mostró orgullosa y enternecida por la reacción que tuvo su pequeña al perder su primer diente.

"Esto está flojo, es que ese diente ya está desarmado", es lo primero que se le ve diciendo a la pequeña, mientras intenta sacarlo sin causarse dolor, a lo que su mamá le acompaña para que lo diga aflojando a su ritmo. Sin embargo, la reacción que llegó después pocos se lo esperaban.

"Se me cayó el diente, estoy llorando de la felicidad, no lo puedo creer mami, fue súper fácil, no tuve que ir al dentista ni nada, OMG...ya se me calmó la sangre, no me veo fea, estoy súper orgullosa de mi misma, se me cayó mi primer diente y puedo hablar perfecto sin mi diente", expresó Emilia entre lágrimas.