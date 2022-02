Hija de Natalia París fue víctima de robo y reveló video del momento

La joven Mariana Correa, hija de la modelo Natalia París, reveló que fue víctima de robo en la ciudad de Bogotá, pero por fortuna logró recuperar su celular luego de que algunos testigos lograran ayudarla.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200 mil seguidores, la joven compartió un video del momento exacto en que un hombre en una motocicleta le ‘rapa’ su teléfono móvil, mientras esta se disponía a grabar una historia afuera de un edificio.

“Me robaron, pero logré recuperar el celular en la 122. Tengan mucho cuidado y no anden como yo con el celular en la mano porque la ciudad está un peligro” , detalló.

Explicó que cuando le quita el celular, ella sale corriendo detrás de él y grita que lo paren y por fortuna personas adelante lo frenan lanzándole “un cartel de metal” y el hombre por no dejarse caer lanzó el celular y por ello logró recuperar el equipo.

“Nunca me había pasado que me robaran así y muy de-buenas que haya logrado recuperar el celular, pero en serio tengan mucho cuidado porque casi me atropellan y también iban a robar a otra señora que estaba al lado mío”, expresó.