Hija de James y Daniela Ospina presumió su nueva mascota

Desde muy pequeña, Salomé Rodríguez ha dejado ver su amor por los animales, es por eso que verla ahora con su nueva mascota llena de mucha alegría a sus miles de seguidores.

Y no es para menos pues la hija del jugador de fútbol colombiano, James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina presumió por las redes de su mamá la mascota que hace parte de la familia desde hace meses.

En las historias de Instagram de Daniela Ospina se pudo ver a la pequeña Salomé junto a un hámster. El animalito muy pequeño y de tonos grises aparece con la pequeña en la foto y su mamá cuenta que hace parte de la familia y que su hija está plenamente feliz con su mascota.

La imagen enamoró a los cientos de seguidores de la empresaria que pudieron ver que Salomé ahora tiene compañía y al mismo tiempo aprende sobre cuidado de estas mascotas que son muy normales tenerlas en casa y hacen una gran compañía. Además, generan mucha felicidad, así como la que la pequeña mostró en la foto para las redes de su mamá.

El nuevo miembro de la familia los tiene muy felices, sobre todo a Daniela Ospina, quien fue quien compartió la fotografía de su hija posando con su mascota y también a sus seguidores, quienes consideraron que una mascota siempre es sinónimo de compañía y el más puro de los amores, por lo que no descartan que Salomé será muy feliz. Pero al mismo tiempo deberá cuidarlo como se debe porque son animales de mucha atención.

Ya no van más

Hace pocas semanas el jugador de futbol colombiano, James Rodríguez estuvo en un en vivo deportivo, pero sus seguidores lo pusieron a elegir entre Daniela Ospina, quien fue su esposa y madre de su hija y Shannon de Lima, con quien tuvo una larga relación pero que no dejó hijos.

A esta pregunta James Rodríguez se sinceró y aseguró que a ambas las quiere mucho y que su corazón es muy amplio, esto entre risas y de inmediato este fragmento se hizo viral.

Y aunque ninguna de las dos se pronunciaron, el tema fue de conversación porque ambas fueron importantes para él. Pero vale la pena destacar que James Rodríguez está soltero, mientras que Shannon de Lima se ha dejado ver con un nuevo amor recientemente y Daniela Ospina está plenamente feliz con su novio, el actor y cantante Gabriel Coronel con el que lleva varios meses juntos y de relación y con el que se le ve feliz y estable.

Hasta ahora, James Rodríguez no se ha dejado ver con alguna persona en especial, pero sí muy estable en su carrera y un poco versátil con sus estilos y cambios de look que siempre que los deja ver son tema de conversación y se vuelven virales. Además, en su momento se habló de una relación entre él y la cantante paisa Karol G pero de inmediato ambos lo negaron y afirmaron que no había más que una amistad.