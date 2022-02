Hija de Diomedes Díaz deslumbró estando en la playa con vestido de baño

Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz, recientemente acaparó cientos de miradas en las redes sociales luego de dejar ver que había hecho una pequeña escapada romántica junto a su esposo Evelio Escorcia, a San Andrés.

La mujer que hace pocos meses dio a luz a su primogénito Emmanuel, decidió pasar tiempo con su pareja sin su bebé y logró sorprender a más de uno con su figura en la playa.

Todo esto se dio por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Lily decidió publicar dos imágenes con las que le hizo pensar a su público que nunca había estado embarazada por su despampanante figura.

Betsy Liliana decidió aparecer frente al lente de la cámara mientras llevaba puesto un microscópico bikini de color agua marina con el que levantó su manga y al posar de medio lado, cautivó con sus caderas y glúteos.

“Love you SAI (en español: te amo San Andrés)”, escribió en el post.

No obstante, horas más tarde volvió a compartir una imagen con otro vestido de baño en el que se dejó ver bronceando su piel mientras estaba sentada sobre la arena:

“Yo todos los días me dedico a ser feliz…Los que no son felices no tienen una vida… fire”, aseguró en esta publicación.