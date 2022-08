Hija de Andrea Valdiri sorprendió con radical cambio de look

La hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella sorprendió recientemente a los internautas al realizarse un nuevo cambio de look muy similar al de su madre. La encargada de hacer pública esta decisión fue la creadora de contenido, quien a través de sus redes sociales compartió todo el proceso.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de ocho millones y medio de seguidores, Andrea Valdiri compartió un par de audiovisuales en el que se evidencia el momento en el que su pequeña hija toma la decisión de cambiar de look para posteriormente enseñar todo el proceso detrás del resultado final.

En los videos se puede escuchar a Valdiri manifestar que ella no tuvo nada que ver con la decisión de su hija, sino que fue ella misma quien decidió tomarla al afirmar ante las cámaras “Que quede grabado que Isabella Sofía se quiso mochar el pelo”.

Luego de esto, comienza todo el proceso de preparación en la peluquería para llevar a cabo el nuevo cambio de look. De hecho, Valdiri le manifiesta a la estilista que tenga mucho cuidado ya que es la primera persona, a parte de ella, que toca el cabello de su hija.

Según afirmó la hija mayor de la creadora de contenido su decisión se debió por razones prácticas, ya que realiza diversas actividades deportivas en las que su cabello era un problema.

“Isa, cuéntanos por qué te lo vas a cortar”, le pregunta Valdiri a su hija mayor, a lo que ella responde que: “Bueno, es por natación y por futbol, es para que se me haga más fácil. Natación es porque cuando no traigo gorro, se me pega toda a la cara, el pelo. Y futbol pues solamente hacerme un moñito ahí y que no se me pegue en la cara.