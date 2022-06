¿No apta para niños? Hija de Andrea Guerrero dio su opinión sobre la película Lightyear

Andrea Guerrero es una de las periodistas deportivas con mayor trayectoria y reconocimiento dentro de la televisión colombiana, pues esta hermosa mujer de ojos verdes y cabello rubio se ha destcado a través de los años como una mujer referente en el mundo del periodismo.

Fuera de su gran carrera profesional, Andrea, es una mujer entregada a su familia, en especial a su hija Luna Falla, con la cual comparte gran parte de su tiempo libre haciendo actividades en las que las dos se divierten y comparten como grandes amigas.

Una de esas actividades hizo que su pequeña de casi siete años de edad se volviera tendencia en redes, pues la también presentadora llevó a su hija a ver una de las peliculas del momento de Disney, 'Lightyear', una pelicula basada en la historia del famoso personaje de Toy Story "Buzz Lightyear".

Andrea compartió a través de sus historias de Instagram en donde posee más de 911.000 seguidores el momento en el que le preguntó a su hija por qué no le había gustado la reciente pelicula de Disney, pues es una historia que es pensada para todo público, en especial para los más pequeños.

Su hija le constetó que el motivo de su poco gusto por el largometraje era porque en ella habían muchas escenas de violencia y peleas, algo que la había hecho sentir triste, sin embargo, destacó que uno de sus personajes sí fue de su agrado.

No me gustó porque habían muchas peleas y guerras, solo me gustó el gato.