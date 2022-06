Conmovedoras fotos de los hermanos Cossio para recordar el cumpleaños de su papá

Desde hace varios días Yeferson Cossio sobre todo viene recordando a su padre, quien hoy cumpliría 50 años de edad, pero lamentablemente falleció. Y aunque de su historia se sabe poco, el influenciador sí dejó ver ese lado sensible por la ausencia de su padre.

En su cuenta de Instagram dejó ver hace días, un video donde iba por la carretera y estaba recordando a su papá, y dejó saber que faltaban pocos días para lo que sería su cumpleaños. Además, resaltó que se sentía pésimo por ese vacío que había dejado su padre tras su fallecimiento.

Pero hoy, que es la fecha principal y en la que su padre estaría celebrando cincuenta años de vida, y no está, Yeferson Cossio decidió publicar una emotiva foto junto a su padre, siendo él a penas un niño. Le hizo saber cuánto lo extrañaba, pero también el gran amor que sigue sintiendo por él, pero a que su cuerpo ya no está entre su familia.

Y é no fue el único, ya que los hermanos Cossio son tres, pero son Yeferson Cossio y su hermana Cintia quienes destacan en las redes sociales, y ella no quiso pasar tampoco este día por alto, por lo que no publicó una foto junto a su padre ni algún momento en especial con él, pero sí dejó ver lo que sería el lugar donde podrían reposar sus cenizas.

Aunque tampoco dio detalles, así como su hermano, dejó ver las iniciales de su papá en una especie de lugar especial construido de una forma muy especial para él. Le dejó saber también que está muy conmovida por su ausencia, pero le deseó un feliz cumpleaños desde el amor de hija que sigue intacto.

Un amor incondicional

Y es que, aunque los hermanos Cossio se han destacado en redes por la originalidad de sus contenidos, cada uno desde sus perfiles, también es cierto que ellos, como familia dan mucho de qué hablar.

La razón ha sido que muchas veces ellos muestran esos momentos en familia, cuentan esas situaciones que viven juntos, pero también recuerdan como mucho orgullo de dónde vienen, lo que tenían y todo lo que han logrado hasta ahora por lo que, para muchos de sus seguidores, los hermanos Cossio son personas de admirar.

En temas personales, muestran muy poco, pero lo que sí quisieron dejar ver hoy es su amor por su padre y el dolor que les causa esta fecha al saber que ya no está con ellos de forma física, pero que siempre hacen lo que sea para saberlo con ellos y que esté presente de la forma en la que ellos consideren.

