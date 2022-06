Hermano de Mateo mostró la tierna carta que le envió su abuela

Issac Carvajal, hermano de Mateo Carvajal se ha caracterizado por generar contenido de valor junto a su abuela, Celi, quien se ha convertido también en un gran personaje de las redes sociales, por varios aspectos, pero sobre todo por la nobleza y el amor por sus nietos.

Es por eso que el contenido que Issac Carvajal publicó en su cuenta de Instagram dejó conmovidos a sus miles de seguidores, porque Celi le escribió una carta a su nieto con todo el amor y cariño que siente por él.

En la imagen se puede ver cómo Cele le dedica unas sentidas palabras a su nieto y le deja saber lo feliz que está porque él esté compartiendo y disfrutando de la cercanía con Dios, pero también le hace saber cuánto amor siente por él, lo mucho que lo extraña y todas las bendiciones que le manda. Pero hubo un detalle que Issac quiso destacar en esta carta, primero el beso de su abuela plasmado en la carta, y según varios errores ortográficos que tenía, pero nunca desde la burla, sino por el contrario desde la admiración por su abuela quien se esforzó para dejarle esas palabras.

Y de inmediato hubo cientos de comentarios porque más de uno quedó enamorado del amor que se siente entre abuela y nieto, pero también porque valoran mucho esos mensajes, esas notas de amor y del corazón que hacen las abuelas, las madres que si bien muchas veces no tuvieron oportunidades para buscarlas para sus hijos.

El amor de los abuelos

Más de uno se sintió identificado porque Issac dejó ver el texto desde la ternura y el amor que siente por su abuela y muchos han entendido esa misma dicha de recibir mensajes de amor así de sus seres queridos. Pero también hubo quienes comentaron que han recibido comentarios de burlas por las formas en las que sus padres o abuelos les dejan mensajes sin saber que le significado que eso tiene es mucho mayor.

Y es que no es la primera vez que Issac comparte esos momentos y anécdotas de Celi en redes, porque justamente es ese amor que tienen y que hace que su contenido, no solo de risa, porque muchas veces son vivencias muy graciosas de ambos, sino que también se puedan ver esos momentos de amor manifestado el uno por el otro. Y también por Mateo Carvajal, quien no es de mostrar mucho contenido con su abuela en redes sociales, pero sí ha dejado ver esos momentos donde compiten por su amor y donde ella siempre gana las dinámicas que él le ponga en redes.

