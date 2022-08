Hermana de Yina Calderón se peleó con una hater en pleno centro comercial

La empresaria Yina Calderón contó a sus fanáticos que su hermana Leona casi se va a los golpes con una hater que se encontraron en un centro comercial.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven contó que se encontró con una mujer que le lanzó una crítica al verla y su hermana reaccionó en su defensa.

“Leona que es súper tranquila se acaba de agarrar con una vieja aquí en el centro comercial, yo dije ‘se van a dar en la jeta’. Yo pasé y la vieja me dice ‘ahí va lo peor de las redes’ jajaja y yo a eso no le paro bolas”, narró.

Yina Calderón envió consejo a sus seguidores

Asimismo, aprovechó y envió un mensaje a sus seguidores sobre no seguir a personas que suban contenido que no es de su agrado o que no les caen bien y evitarse malos momentos, tanto en redes sociales como en persona.

“Pero yo le decía a mi hermana y ella ya respiró profundo, si a ustedes no le gusta el contenido de una persona simplemente no lo vean, omítanla, denle bloquear, dejen esconder su contenido y ya”, señaló.

Tras su revelación y que su historia fuera reposteada por algunos seguidores, los internautas comenzaron a dar su opinión al respecto, criticando la actitud de la joven que le dejó el mensaje a Yina y de la reacción que tomó su hermana, aunque otros se mostraron a favor.

De igual manera Yina volvió a dividir opiniones sobre su consejo, pues algunos la apoyaron, mientras otros no tardaron en juzgarla.

Cabe destacar que pocas horas antes había compartido una publicación en la que respondió cómo lograba ser tan fuerte.

“¿Cómo haces para ser tan fuerte? Sencillo, la cagan tanto contigo que ya luego nada sientes, todo te termina dando exactamente IGUAL”, señaló.

Si bien no se refería específicamente a las críticas, sino a su reciente altercado sobre su apartamento de Barbie, el cual ya no hará debido a que no le permitieron hacerlo, pero que decidió ahora hacer la casa de la Barbie para que sus seguidores puedan disfrutar de este lugar, es una clara muestra de lo que Yina ha reiterado sobre lo poco que le afectan las críticas que pueda recibir sobre su apariencia y personalidad.

