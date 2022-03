Hermana de Valdiri causa sensación al hacer el reto de Anitta

Shujam Valdiri recientemente deleitó y causó revuelo entre muchos hombres de las redes sociales luego de haber decidido compartir un atractivo video en el que se mostró bailando.

La hermana de Andrea Valdiri, nuevamente dividió opiniones entre sus fans tras haberse sumado al famoso reto que impuso la cantante Anitta llamado ‘Envolver’, con el cual puso a más de una persona a nivel mundial a hacer su mejor intento de twerking.

Todo esto se dio por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Shujam decidió aparecer frente al lente de la cámara mientras llevaba puesto un ajustado y corto short de jean acompañado de una blusa.

No obstante, lo que más impactó y llamó la atención de quienes la vieron, fue le hecho de que la famosa dejó ver a detalle sus caderas al hacer twerking y poner sus pies sobre el sofá de su casa haciendo que todas las miradas fueran a sus glúteos.

Lo que hizo que algunos la criticaran por mostrar un poco de más, mientras que otros, la llenaron de elogios y le aconsejaron no ponerle atención a quienes la estaban criticando.

"Jajajaja esta mujer es única", "uy no, está mostrando todo y debería darle pena", "tú sigue brillando y no pongas atención a los demás", "ufff, lo haces mejor que Anitta", "uy no, mis ojos no pueden ver más", escribieron algunos de los fans.