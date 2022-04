Hermana de Pipe Bueno reveló con qué cuñada se la ha llevado mejor

La joven Laura Giraldo, hermana del cantante Pipe Bueno, confesó a sus miles de fanáticos con cuál de las parejas que ha tenido el artista se la ha llevado mejor hasta el momento.

Lo hizo luego de activar la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma casi 180 mil seguidores, y la interrogaran al respecto.

“Decir que me cae mejor una que otra no porque en realidad todas me han caído muy bien y en su momento viví cosas muy bonitas con cada una, ahora con quién he podido compartir más y tengo más compinchería, más afinidad y la veo más como una amiga que como la cuñada es con Lu” , expresó.

Revelando así que su mejor relación ha sido con la influenciadora Luisa Fernanda W, quien es actualmente la pareja del cantante de música popular y madre de su sobrino Máximo.

También la cuestionaron sobre si le hubiera gustado haber sido la madrina del pequeño, pues recordemos que la elegida fue la hermana de la creadora de contenido, Angie Mejía, a lo que ella detalló que le encanta como ella trata al pequeño.

Otros no tardaron en preguntarle sobre qué les diría a sus exnovios y esta sin tapujos les envió contundentes mensajes.

“Nos pusimos pesados, pero vamos pa’ esa y ojalá me estén escuchando. Yo les diría tres cosas.

La primera, que gracias a esas vivencias hoy por hoy puedo entender y comprender y que uno no debe pedir por la persona que uno quiere, sino por la persona que Dios tiene para ti y la importancia de guardar el corazón.

Lo segundo es que a través del dolor pude ver y reconocer y hoy en día cambiar errores que estaba cometiendo y que estaba súper mal, ejemplo ‘yo siempre decía, yo siempre tengo la razón aún cuando no la tenga’, para mi futuro esposo no habrá mujer orgullosa.

Y tercero desde un corazón sanado, no hay nada que perdonar, que todo bien, que me alegro para que sus vidas sean buenas y estén felices y disculpas por los malos ratos”, dijo.