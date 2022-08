Con amoroso video, hermana de Paola Jara celebró su aniversario de bodas

Hace cuatro meses Paola Jara y Jessi Uribe dieron el sí en el altar, algo que el cantante popular celebró con un hermoso detalle que le envió a su esposa, con un mensaje romántico, pero en la familia hay alguien más que está celebrando el amor, se trata de María Alejandra Jara, la hermana de Paola Jara que hace un año también se casó.

Por eso en su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora social sorprendió a sus casi quinientos mil seguidores al publicar un video en el que mostró algunas imágenes del día de su boda, como cuando se estaba alistando para la ceremonia junto a su mamá y su hermana, detalles de la celebración, la cual se realizó en la playa, cuando se dio el beso con su esposo frente a un paradisiaco lugar y por supuesto imágenes de su celebración y la de los invitados a la fiesta, además se puede ver que quien se ganó el ramo fue Paola a Jara.

Al hacer la publicación, María Alejandra Jara escribió un amoroso mensaje en el que celebró su primer aniversario y recordó lo que ella sintió cuando conoció a su esposo afirmando que desde ese día ella sintió que él era para ella y que ahora están construyendo sus vidas juntos aprendiendo del uno al otro.

“Feliz aniversario amor de mis vidas! Cada momento a tu lado me llena de gratitud y felicidad. Todo lo lindo que hemos vivido jmm me quedo corta, desde el día que te vi por primera vez tuve ese pálpito que me decía que eres para mí y acá estamos construyendo, aprendiendo, valorando las diferencias y retándonos para crecer en amor”, escribió María Jara.