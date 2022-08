“Tengo un mar de emociones”, hermana de Karol G sobre su embarazo

La maquilladora Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, se sinceró con sus miles de fanáticos sobre cómo se siente en su embarazo de su primera hija Sofía, como decidió llamarla.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 580 mil seguidores, compartió una fotografía en modo selfie con la que quiso expresar cómo afronta este “milagro”, como ella lo llama, pues recordemos que según destacó días atrás la probabilidad de que ella quedara en embarazo era muy baja tras sufrir endometriosis.

“Hola me llamo Verónica, tengo 34 años, próxima a cumplir 35 años y les puedo decir que en este momento de mi vida es cuando más gracias doy por todo lo que ha pasado, ha llegado, se ha ido y se ha quedado conmigo.

No puedo decir que no he pasado por momentos duros por qué de ellos soy lo que soy hoy en día y eso que aún sigo trabajando por ser mejor cada día, por mi familia, por la que Dios me acaba de dar y por mi princesa, por todo lo que me rodea y en especial por mí misma”, escribió.