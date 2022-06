Hermana de Karol G se robó las miradas con estas fotos en redes

En la familia de la cantante urbana Karol G la belleza sobra. Y no solo se dice por ella, quien siempre que aparece en un concierto deja a todos con la boca abierta, sino también por su familia, su madre y sus hermanas siempre que aparecen en redes dan de qué hablar.

Este es el caso de una de sus hermanas, Jessica Giraldo, quien se ha dejado ver en redes sociales de una forma muy sensual y tropical, pues en su cuenta de Instagram en la sección de sus historias decidió mostrar su entrenada figura con un ajustado vestido de baño.

En un tono rosa intenso, Jessica Giraldo posó para el lente de su celular en lo que sería un baño, donde se dejó ver muy hermosa y sensual. Y no es para menos pues más de uno se quedó perdido con su belleza y además con el gran parecido con su hermana Karol G. y es que en la foto se puede ver que ella luce un look rubio, pero sin embargo se puede ver esos rasgos que la caracterizan, no solo a ella sino también al resto de sus hermanas quienes tienen un parecido muy evidente, sobre todo cuando se juntan.

Una familia grande

Karol G siempre ha demostrado que su familia ha sido su apoyo en cada momento, tanto que son ellos parte fundamental de su equipo de trabajo y además su mejor compañía en cada proceso que ha tenido que pasar para lograr el éxito.

Es por eso que su hermana Jessica Giraldo, que si bien publicación muy poco contenida en sus redes sociales con su hermana, cada vez que puede le dedica mensajes de amor y de admiración porque

Ella incluso hace parte de su trabajo, de su equipo y de las personas que está con ella sobre todo en sus giras y en cada momento especial de su carrera, porque para Karol G su familia, sus hermanas son supremamente importante.

Y es que hace pocas semanas se viralizó en rede sociales, un video donde se puede ver a Karol G cantando en lo que sería el cuarto de sus padres, sobre su cama, y son sus hermanas quienes le hacen el coro y la siguen en lo que sería una presentación de la artista urbana paisa y ella son el público. El video se llenó de comentarios donde resaltaron la importancia del apoyo de la familia y todo lo que ellos han hecho para lograr consolidar el sueño de Karol G.

