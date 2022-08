“Es un milagro”, hermana de Karol G contó que no podía quedar en embarazo

La maquilladora Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, habló con sus miles de fanáticos luego de anunciar la noticia de su embarazo.

Recientemente dio a conocer que está esperando a una niña, a quien llamará Sofía.

Sin embargo, desde algunas semanas, la joven no había aparecido en su cuenta de Instagram como suele hacerlo, por lo que, señaló que su gestación de su pequeña era la razón de su ausencia.

“Hace mucho tiempo no estaba por acá, pero no saben en el proceso tan maravilloso que estoy con mi bebé, con mi princesa.

Ha sido muy bonito todo, he tenido muchos sentimientos encontrados, ustedes no se imaginan estas hormonas como están.

Me ha dado duro el embarazo, no ha sido fácil, pero estoy demasiado feliz, demasiado contenta, todo ha sido muy bonito, se los quería contar y gracias por su apoyo, sus mensajes, ustedes no saben todos los mensajes que yo he recibido de ustedes con esas bonitas palabras, esos bonitos deseos, de verdad que me siento súper contenta.

Me ha dado vomito, náuseas, dolores de cabeza, mareos, me he sentido súper débil, demasiado cansada, literal vivo cansada y los pies hinchados”, contó.