Hermana de Juan Duque responde tuit cursi de Lina Tejeiro

En su cuenta de Twitter con más de 1 millón 200 mil seguidores, la hermosa y talentosa actriz colombiana Lina Tejeiro suele demostrar lo romántica y cursi que es con sus parejas amorosas. Actualmente, recordemos, tiene una relación sentimental con el cantante e influencer paisa, Juan Duque.

Los tuits de Lina, quien recientemente mostró su equilibrio luego de varias copas, suelen ser muy tiernos y no tan directos, pues hablan del amor de manera muy generalizada.

“Por favor no me hables tan hermoso que estoy ovulando y voy a querer ser tu novia, que vivamos juntos, casarme contigo y formar una familia” es uno de los más famosos, por ejemplo, con más de 27 mil likes.

El último tuit que hizo la actriz tiene que ver con su nivel de cursilería. Sin embargo, sus seguidores entendieron mucho mejor la referencia de Lina con la respuesta de Ana Cristina, hermana de Juan; pues complementó bastante bien las palabras de Tejeiro.

La conversación en Twitter en cuestión daría a entender que la actriz le envió unas fresas con chocolate a su novio y, por eso, ella misma se considera muy cursi.

Lina suele dividir opiniones en las redes sociales con su nivel de cursilería, pues, mientras muchos piensan que es linda y romántica, a otros les parece demasiada ‘melosería’.

“No es que seas cursi si no que el romanticismo parece estar extinguido y eso que se creó en el siglo XVIII no hace mucho. En fin, el atardecer del día de hoy será tu competencia… ¡Porque no se sabe cuál tiene más belleza!” comentó otro de los admiradores de Lina.