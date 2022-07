“Estoy furiosa”, hermana de James Rodríguez respondió a crítica sobre su bebé

La influenciadora Juana Valentina, hermana del futbolista James Rodríguez, se mostró muy molesta en redes sociales luego de que una internauta criticara a su hijo Isaías sobre su proceso de crecimiento, fruto de su relación con el empresario Víctor Ferrero.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores, decidió responderle al respecto y dejar un contundente mensaje a sus admiradores sobre este tipo de mensajes.

“Por comentarios como los de la señora Ana Milena, que seguramente no tiene nada qué hacer que anda comentando de vidas ajenas, de verdad estoy furiosa, es que los creadores de contenido nos abstenemos tanto de mostrar muchas cosas en esta plataforma.

Yo me abstengo de mostrar muchas cosas de Isaías, uno porque no me gusta sobreexponerlo y dos porque generalmente nunca falta comentarios como el de esta señora, entonces, por lo menos yo, soy súper prevenida de mostrar muchas cosas, pero a lo que voy es que uno no puede opinar sobre un hijo ajeno y sobre los procesos de otros bebés, ni compararlos porque todos los niños van a su tiempo. Todos los niños tienen procesos diferentes, no todos gatean al mismo tiempo, no todos hablan al mismo tiempo, no todos caminan al mismo tiempo”, expresó.