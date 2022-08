Hermana de Andrea Valdiri se pegó un brillante con ‘gota mágica’ en un diente

Shujam Valdiri siempre ha dado de qué hablar, por la forma en la que tiene de mostrarse en redes y mostrar su contenido, sobre todo porque muchos de ellos los hace sin filtros y sin dejar a medias ninguna respuesta sobre lo que sus seguidores quieran saber.

Es por eso que en su más reciente dinámica en redes sociales, la empresaria dejó saber varias cosas sobre su vida, sus proyectos, pero también aspectos personales que más de uno quiso saber en rede sociales.

Shajam Valdiri causó además impresión por algo que se le veía en uno de sus dientes, como una especie de punto o de diamante que no entendían qué podría ser, por eso, le preguntaron y ella no dudó en responder el incidente que había tenido con uno de sus dientes.

En una foto dejó ver en detalle su diente, su diseño de sonrisa, y sin filtros respondió que hab{ia decidido ponerse un brillante, pero esto no lo hizo de una forma profesional, por el contrario, muy coloquial y a su estilo, “con gota mágica”, y por eso ahora no sabía cómo quitarlo de su diseño de sonrisa, por lo que no tenía más opciones que aparecer así.

Esto lo contó entre risas, con emojis y de la forma más natural, sin ningún problema, así como también lo hizo con el resto de las preguntas que le hicieron en sus redes sociales.

¿Familia unida?

Y es que la hermana de Andrea Valdiri siempre se ha dejado ver en redes muy a su estilo y esto ha hecho que muchos incluso quieran saber cómo está la relación, sobre todo ahora en la que su hermana y su madre están celebrando su cumpleaños en Punta Cana, pero ni ella ni su otra hermana fueron a este paseo.

Ante esta duda y más que le hicieron en sus redes sociales, Shujam Valdiri no dudó en responderle a sus seguidores entre líneas y aunque el mensaje no quedó muy claro, lo último que se sabía de ellas era que habían disfrutado en familia del matrimonio de Andrea Valdiri con el generador de contenido Felipe Saruma, pero que desde ese momento que pasó hace meses, no se sabía nada más.

Lo cierto es que luego ella dejó claro que no comparten la misma casa y que cada una tiene su vida, y esto lo hizo con una foto donde se puede ver a Shujam Valdiri junto al resto de sus hermanas y hasta sus sobrinas.