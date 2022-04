El duro mensaje de Hassam que sería una respuesta a su ex

Como toda una historia de telenovela se ha convertido la separación reciente del comediante Hassam con su ahora ex pareja Tatiana Orozco con quien tuvo una larga relación amorosa que ha llegado a su fin.

No dejes de ver: Las indirectas que la exesposa de Hassam le estaría enviando al humorista

Y es que decimos que parece un cuento de telenovela ya que la exesposa del reconocido humorista le habría lanzado fuertes indirectas a través de su cuenta de Twitter en días recientes, señalando que él habría tomado la mejor decisión ya que Hassam al parecer ya tendría nueva novia.

Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta

Trinaba la mujer el pasado 9 de abril por lo que muchos tomaron este mensaje evidentemente dirigido a Hassam en especie de reclamo, dejando ver que aún las heridas al parecer no han sanado del todo. No han pasado muchos días para que el humorista también respondiera fuertemente en redes sociales y aclarara si tiene o no una nueva pareja que hace sus días más felices.

Pues bien el comediante que no se ha quedado con nada respondió con todo en su cuenta de Twitter en donde aclaro cuáles son las mujeres que por ahora roban su corazón.

Si mis hijas clasifican como “novias”, llevo 18 años enamorado de una y tragado de la otra 11. Tenerlas aquí a mi lado es lo único que necesito. (Por favor no le den trascendencia a los chismes)”

Con esta última frase Hassam les pidió a sus seguidores que no le presten atención a lo que él llama a chismes, dejándoles muy claro lo que pasa en su vida personal actualmente.

Otros señalamientos de parte y parte.

Y es que, aunque las indirectas de cada uno de ellos son muy fuertes y no tan indirectas en redes sociales, hubo otra publicación de Tatiana que dejó pensando muchos de sus seguidores y también cuestionó la particular relación que llevó la pareja por muchos años. Es que de hecho la ex pareja sentimental de Hassam habría puesto en sus redes otro texto en donde da a entender otras razones sobre su separación.

Increíble leer comentarios de mujeres que me dicen ridícula, supérelo. Me tocó salir de mi casa porque no soporté tanto maltrato e infidelidad, sola y empezar de cero y la gente aun así ataca. Dios los perdone. Expresó la indignada mujer.

No obstante, esto no sería un secreto luego que el mismo comediante aceptó de forma clara algunos errores que se cometieron en esta relación y así lo expresó.

Hubo infidelidad la maltraté y fui grosero y eso Tatiana no lo tenía que tolera. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante

De hecho, se ha hecho el popular de nuevo la aparición del humorista quien recientemente estuvo en un capítulo del MasterChef Celebrity interpretando su personaje Rogelio Pataquiiva y volviendo a emocionar a sus fans al verlo de nuevo en la cocina más importante del mundo.

Mira también: Los comediantes inundaron de risas el set de MasterChef Celebrity