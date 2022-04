Las indirectas que la exesposa de Hassam le estaría enviando al humorista

Hace menos de un mes, el comediante Gerly Hassam Gómez, también conocido, gracias a su personaje, como Rogelio Pataquiva, confirmó el fin de su relación con su esposa Tatiana Orozco.

En el video que el artista compartió, explicó que ha sido una situación difícil para él y que pedía comprensión por parte de sus seguidores.

Aunque el tema había estado congelado hasta ese momento, fue la misma Tatiana quien encendió las redes con varios tuits que decidió publicar el 9 de abril y en los que, al parecer, afirma que su expareja ya tiene una nueva relación.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia jajaja […] Gracias a Dios tomé la decisión correcta […] Calmar el “dolor” de una perdida sea de hogar, pérdida económica etc. con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así si rehacer mi vida […] En conclusión no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor” fueron algunos de los mensajes que envió la mujer.

Los tuits tienen varias respuestas en donde los usuarios de esta red social tienen opiniones bastantes divididas en donde hasta ha habido discusiones sobre el machismo y el dolor.

“Deberías no perder la compostura, no nos pueden guardar luto toda la vida, si no se pudo se pasa la página y ya, sacar trapitos al sol no es de personas educadas y elegantes y eso es lo que creo que eres. Hay chistes que se cuentan solos y personas como tú que brillan con luz propia”.