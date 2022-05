Hassam dejó a un lado los problemas y le dedicó un mensaje a su exesposa

Pese a los problemas que puedan tener haber entra varias personas, hay días especiales en los que estos se pueden dejar a un lado y celebrar la vida de los demás, por lo menos eso demostró el comediante bogotano Hassam al realizar una publicación en sus redes sociales en la que le dedicó unas palabras a su ex pareja y también a su mamá en el Día de la Madre.

En su cuenta oficial de Instagram, Hassam publicó 2 fotografías, en la primera de ellas aparece la mamá del comediante, doña Lucía, quien tiene una bebida y un alimento en la mano, mientras lanza una leve sonrisa a la cámara.

Al hacer la publicación, Hassam recordó que su amada mamá se fue al cielo en el 2019 y que ese fue ese año en el que pudieron celebrarle el Día de la Madre por última vez.

En la segunda instantánea, se puede ver a Hassam junto a sus dos hijas Mary y Tutty y su exesposa Tatiana Orozco, de quien se divorció en marzo de este año, en lo que sería una visita de la familia a uno de los parques de Disney.

La segunda parte del mensaje de Hassam precisamente va dedicado a sus hijas y exesposa, pues escribió que sus “dos princesas” Mary y Tutty a diario la recuerdan el amor y la amistad que Dios tuvo con él y que, por eso, prefiere olvidar los problemas que tiene con su esposa, para recordar que Tatiana Osorio le regaló el privilegio de convertirse en papá.

“Hoy mis dos princesas Mary y Tutty que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami Tata Osorio quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá”, agregó el comediante en su publicación.