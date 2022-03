Hassam confirma que terminó su matrimonio, pide respeto y sensatez

El humorista bogotano Gerly Hassam Gómez, conocido entre otros por su personaje de Rogelio Pataquiva con el que participó en el programa MasterChef Celebrity del Canal RCN, confirmó que terminó su matrimonio con Tatiana Orozco y pidió tanto respeto como sensatez a los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram.

No dejes de ver → Hassam se grabó llorando y le hizo un reclamo a Claudia Bahamón

"Con todo el amor del mundo les agradezco su comprensión, sensatez y respeto para esta situación que no ha sido para nada fácil. Gracias", escribió Hassam en la publicación que superó las 40 mil visualizaciones en tan solo un par de horas.

En un video de más de siete minutos, el humorista pidió a sus fanáticos "que entiendan la situación (...) y si pueden ser prudentes con sus comentarios, que respeten también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana y a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia".

"Tatiana y yo, después de 18 años de convivencia, hemos decidido dar por terminada la relación en un común acuerdo de no jodernos más la vida", aseguró Hassam.

El humorista agregó que "sin buscar culpables y sin pretender generar lástima o ese tipo de cosas, tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con los niños porque se mamó, se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí".

"Hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y esto no lo tiene por qué tolerar ella. Evidentemente, no ha sido fácil, he atravesado por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante. Mis hijas están también en el medio y han sido muy fuertes", detalló Hassam.

Mira también → Hassam y el sorprendente regalo que le dio a su hija mayor en sus 18 años

Descubre más → El tierno mensaje de cumpleaños de Hassam a su hija

Te puede interesar → Hassam envía profundo mensaje de superación