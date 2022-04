Gregorio Pernía no “dejó” a su hija hacer el baile de Anitta

Durante los últimos años hemos visto cómo Gregorio Pernía comparte tiempo junto a su hija, y esto en gran parte gracias a las redes sociales, en donde los vemos bailar, actuar y tener momentos cómicos como el de este domingo, en donde el padre se niega ver a Luna haciendo el viral paso de la cantante Anitta.

Vayamos al fondo de esta historia, y nos tenemos que remontar a los dos últimos meses, en donde hemos visto cómo la cantante brasileña, Anitta, volvió un paso muy sensual de sus conciertos, en uno muy viral que ha servido para que los generadores de contenido y fans de la misma no paren de hacerlo.

Este consiste en poner las manos sobre el piso y moverse de manera sensual, en el cual los glúteos del bailarín son los protagonistas. A este viral paso también le han sacado divertidas versiones, y una de ellas ha generado risas, pues esta radica en hacer el mismo movimiento, pero si eres mayor de 30 algo suena en el cuerpo y no se puede realizar.

En esta oportunidad vimos cómo Luna quiso realizar este paso al frente de su padre en un paradisiaco lugar, y justo antes de iniciar, Gregorio toma a su hija por la cintura y la alza para que no pueda hacerlo, pero el desenlace es lo mejor del mismo, porque el propio actor, a quien veremos en los próximos meses en Hasta que la plata los separe, producción de Canal RCN, se tira al piso y realiza en movimiento. Un final inesperado.

Cabe resaltar que esta vez vimos la versión original, pues a pesar de tener 51 años, mismos que celebró hace algunos días, no escuchamos que le sonara nada en su cuerpo, ya que se le ve en un muy buen estado de forma.

Rápidamente la publicación se hizo viral, y en menos de una hora la misma alcanzó más de 1200 comentarios y 50 mil me gusta. Los fans aprovecharon el momento para lanzarle piropos a Luna, pero Gregorio no pasó desapercibido, y muchos de sus seguidores le recordaron su buen estado físico. También hubo quienes se rieron del divertido momento.

El mejor que he visto; el mejor papá; no lo supero; me encantan; son muy lindos; amo esa complicidad; así deberían ser todos los padres; muy tóxico jejeje; es un papá celoso, entre otros.