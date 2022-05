"Como el vino", le dicen a Gregorio Pernía por reciente fotografía

Gregorio Pernía ha dividido las opiniones de los televidentes con su papel de villano en Hasta que la Plata nos Separe, donde interpreta a Luciano Valenzuela, un hombre que ante la sociedad y ante su prometida Alejandra Maldonado interpretada por la actriz barranquillera Carmen Villalobos, tiene una fachada de hombre ideal y perfecto, pero detrás de esa mascara, esconde oscuros misterios y una personalidad de arribista e interesado.

Estas características y lo demostrado hasta ahora en la novela hacen que las personas expresen su opinión de dividida con su personaje, pues ha ido demostrando que es una persona que se aprovecha del buen corazón de Alejandra y de su familia, pero lo que no se imaginan es todo lo que falta por conocer de este particular personajes.

Mira también: Carmen Villalobos salvó a Sebastián Martínez y Gregorio Pernía de un accidente

El actor se ha caracterizado siempre por marcar la diferencia con sus personas e interpretaciones, es un sello de él, por eso, su gran éxito en la pantalla, a Gregorio lo hemos visto en producciones de Nuestra Tele como "La hija del mariachi"; "Las detectivas y el Víctor" y "Tres caínes".

El gran estado físico de Gregorio a sus 52 años

Gregorio aparte de su gran talento y reconocimiento en la actuación, también es bastante reconocido por su gran belleza física, en especial su cuerpo atlético, el cual lleva caracterizándolo desde sus inicios en la televisión.

Este cucuteño aparte de su gran reconocimiento en la televisión, goza de gran fanaticada en redes sociales donde posee más de seis millones de seguidores en Instagram, los cuales están al tanto de lo que sucede en la vida del actor, pues en su contenido se destacada su vida laboral, personal y familiar, este último es bastante relevante, constantemente comparte videos o fotografías junto a su hija Luna Pernía, quien se destacada en redes sociales como una creadora de contenido.

Gregorio decidió compartir con sus fanáticos una sensual foto al salir de la piscina, en donde se observa que a sus 52 años sigue siendo todo un galán.

Un poquito de sol para vernos…

A Gregorio Pernía le llovieron divertidos piropos

Sus seguidores no dejaron pasar por desapercibida la foto y decidieron expresarle su admiración y destacar de forma creativa y divertida que los años le han servido para cada vez verse mejor, pues el actor recientemente estuvo de cumpleaños, pero al parecer le queda el refrán: "Como el buen vino, entre más viejo más bueno".

"Bello! Mucho éxito y que sigan llegando las bendiciones; Estooooo es lo que me imagino al cantar :. A mí me gustan mayores; Cuanta fachaa!; omg señores !!! Cualquiera se sacrifica caramba; Me alegro el día tanta belleza; Se calleron los angelitos del cielo; quien fuera piscina, para mojar ese cuerpito tan espectacular. Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

No te pierdas: Las claves del éxito según Carmen Villalobos y Gregorio Pernía

Te puede interesar: Gregorio Pernía encantó a sus fans al ritmo de Bad Bunny