Greeicy y Mike enamoraron a sus fans cantando ¿viene nueva canción?

Greeicy Rendón y Mike Bahía, una de las parejas más famosas y comentadas del momento, siguen expresando la pasión que los une por la música y por supuesto el amor que se tienen.

La talentosa caleña compartió con sus más de 21.4 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram, un video en donde se puede ver a los dos artistas compartiendo un momento muy especial.

Primero aparece Mike Bahía tocando el piano y cantando, luego se puede ver a Greeicy siguiendo la letra de la canción, cantando con un gran sentimiento, después se escucha a los dos artistas en unísono, un instante muy romántico. La artista compartió un fragmento corto de la canción con todos sus fans.

“Me despierto y apareces con un beso… como siempre… que bien se siente.

Que me mires y me digas que me amas… como siempre… que bien se siente.

Y aunque a veces lo difícil se convierta en la rutina, siempre llegará la noche y también tu compañía.

Déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir.

No hace falta un corazón pa guardar tu amor…

Somos mucho más que algo físico.



Pd: tantas canciones cursis que aún no conocen”