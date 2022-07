Greeicy y Mike Bahía sorprendieron al pedir fiado en la calle

La pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía compartieron durante el fin de semana una casual salida a comprar los pañales de su primogénito Kai y terminó convirtiéndose en toda una experiencia en pareja, que la propia Greeicy, editó y compartió con sus más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Se trata de un clip "dándose un borondo (paseo) con su chico" donde Rendón mostró desde sus motivaciones para salir, hasta el parcanse que sufrieron en el camino a cuenta de no llevar efectivo en sus bolsillos.

En el clip se evidencia como la también actriz comienza a narrar su salida en moto con Mike al volante, camino al supermercado, donde aprovechó para registrar el cielo y su momento de compras. Sin embargo, cuando emprendían el regreso, se les ocurrió comparle unos bananos a su vaca Celia, pero para su sorpresa, recordaron que no llevaban nada de dinero en efectivo y tuvieron que recurrir a una ténica que pocos pensaron ver en ellos: pedirle fiado al vendedor ambulante.

Culminó su clip mostrando su llegada a casa, el recibimiento de sus mascotas y desde luego, se reencuentro con su pequeño a quien lleno de amor gracias a la recarga de emociones que recibió en su salida, según lo afirmó ella misma.

Muy fiel a su estilo, Greeicy relató con sinceridad los percanses que sufrió durante la grabación de su video, como por ejemplo, el tiempo de entrega que fue un día después de grabado, debido al poco tiempo que le queda para editar los fragmentos y ahora, narrar los mismos.

A Maicol le consta que di lo mejor de mí, porque yo soy muy mala para editar videos. Bueno no es que sea mala, es que toma mucho tiempo y me da pereza y como me gusta que me quede como yo me las imagino me toca mucho tiempo y como ahora soy mamá y tengo mil cosas que hacer que no puedo evadir, pero con mucho amor ahí les deje ese video, con mucho amor real.