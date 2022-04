La razón por la que Greeicy Rendón y Mike Bahía viven con los papás de ella

Greeicy Rendón y Mike Bahía se destaparon en una entrevista realizada para el canal de Youtube "Molusco TV" en la que Jorge Pabón pudo hablar con los artistas colombianos, justo antes de que ellos realizarán una de sus presentaciones de su "Amantes tour, atentamente amor” y aprovecharon para hablar de múltiples temas, entre ellos su carrera y su vida personal.

En dicha la entrevista, Mike y Greeicy recordaron como comenzaron a tener un perro y luego a sus casas fueron llegando varios animales más a hacer parte de su familia, razón por la cambiaron de vivienda en donde pudieron tener incluso una vaca y su ternera.

Posteriormente los artistas confesaron que al principio no querían tener hijos, pero que, a medida que iba avanzando la relación fueron cambiando de parecer y se abrieron a la idea de que si llegaba sin duda lo iban a recibir con mucho amor.

Y ahora que Greeicy Rendón está a punto de dar a luz, confesó que por los cambios hormonales ha estado irritable, sin embargo, logra diferenciar cuando son cosas importantes y cuando son temas que de “joder solo por joder”, aunque Mike confesó que también se deja llevar por la emoción y es “casacarrabias" debido a la cantidad de tareas que tiene día a día, algo que le ha ayudado a canalizar con Greeicy Rendón.

Posteriormente, Greeicy le pidió en plena entrevista a Mike Bahía que cuando almuerzan, que es el único espacio que tiene libre el cantante, que evite hablar con los integrantes de su familia sobre temas laborales o de compromisos del hogar, sino que disfruten ese espacio en familia, en ese momento Jorge Pabón le preguntó a la célebre pareja “pero, ¿viven todos juntos?” y la artista reveló en ese momento que viven con sus papás.

Mike Bahía aseguró que son unos suegros increíbles y que la idea de que los papás de Greeicy se fueran a vivir con ellos, fue de Mike y surgió debido a que en medio de las giras que ellos tenían por aparte necesitaban a alguien de confianza que les ayudara en la casa y con los animales además sentían soledad en la casa y querían que alguien les brindara apoyo y compañía.

“Sentíamos soledad, de alguna manera, no se trata de un contrato con alguien, no, es alguien más allá de un negocio, un contrato, que esté ahí, no detrás de mí, ni de mis intereses ni los de ellas, no, de estos manes”, dijo Mike Bahía señalando a una de sus mascotas, que lo acompañaba en la entrevista “Ha sido lo más increíble, somos niños otra vez”, agregó.