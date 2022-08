Greeicy y su bebé Kai fueron blanco de elogios tras emotivo video

La cantante caleña Greeicy Rendón se lista como de las mujeres más queridas y sonadas de la farándula nacional por su talento y por la belleza y sensualidad que siempre la ha carecterizado. A esto, se suma su nueva faceta como madre, que constantemente da mucho de qué hablar por las experiencias que ella misma comparte con sus fans y por la impresionante recuperación que ha tenido su cuerpo, luciendo actualmente como si nunca hubiese dado a luz.

Recordemos que al comienzo la mujer se mostró muy ausente de sus plataformas digitales, porque según lo reveló Mike Bahía en una entrevista internacional, estaba 100% concentrada en disfrutarse este proceso y en aprender diariamente los retos que ser mamá implica. Al volver, mostró el aspecto de su cuerpo delgado, pero con alguna flacidez normal del parto, que ahora, parece haber desaparecido casi que ha totalidad.

También se ha mostrado muy activa compartiendo emotivos momentos junto a su pequeño, de quien hace poco revelaron su rostro por accidente, ya que como bien se ha podido evidenciar en sus publicaciones, no quieren presentarlo todavía públicamente.

En sus más recientes historias, la también actriz compartió un emotivo momento junto a su pequeño, con quien se caracteriza por conversarle como si fuera un adulto que entendiera lo que ella le dice. Para hacer más tierno el momento, el pequeño responde a los reclamos de su mamá con tiernos balbuseos que tienen fascinados a sus millones de seguidores.

"Claro, cuando a uno le da hambre, a uno le da hambre gordo, no crean que a uno lo enredan con un poquito y ya, cierto mi amor, ¿quién es lo más hermoso de la vida? si, quién, no te creo, not e creo, no te creo", le dice Greeicy a su pequeño, mientras se lo come a piquitos y mientras lo mira con su rostro enamorado.