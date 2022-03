Greeicy Rendón presumió su enorme barriguita hablando en inglés

La cantante caleña Greeicy Rendón pasa por las últimas semanas de su proceso de gestación, mismo que desde que confirmó la noticia con sus millones de seguidores, viene compartiendo su día día con las emociones y complicaciones que le ha generado su proceso como mamá.

Puedes leer: Greeicy Rendón derrite de amor con dedicatoria para Mike Bahía

El ejemplo más reciente de ello se dio hace tan solo unas horas, cuando la caleña publicó un video donde expresó su impresión al imaginar a su primogénito en el momento del parto, además, expresó como pudo (hablando en inglés) su gran sorpresa por ver el inmenso tamaño de su pancita.

Desde luego, su video generó múltiples reacciones por la ternura y gracia al dedicar gran parte de sus historias hablando en un idioma del que aunque quiere aprender no domina completamente y por la sorpresa que generó también entre los internautas al ver el gran tamaño de su barriguita.

No dejes de leer: “No me preparé para el parto”, Greeicy cuenta los días para conocer su bebé

Fue por ello que bastaron unos minutos para que diversas páginas de entretenimiento digital y medios nacionales replicaran y viralizaran su contenido, desatando miles de comentarios por parte de sus seguidores internautas en general.

"Hermosa", "jajajaja muy tierno ese inglés", "si le entendí", "Tienes la pancita enorme", ¿cuándo tienes programado el parto", "díganme si esta no es la mamá más hermosa" y "el bebé más amado de Colombia", fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Premios Heat 2022: conoce la lista completa de nominados

Para no perderse: La conmovedora reacción de una niña al conocer en persona a Greeicy Rendón

Mira también: Mike Bahía sorprendió al ser captado lavando platos