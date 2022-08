Greeicy Rendón divirtió al desahogarse con su hijo Kai por no saber inglés

La cantante caleña Greeicy Rendón se ha mostrado bastante emocionada desde que supo que iba a ser madre primeriza, pero, sobre todo, se ha encargado de enseñar cómo es la maternidad en realidad en diversas ocasiones sin romantizarla como varios famosos lo suelen hacer.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de veintiún millones de seguidores, la artista colombiana publicó una serie de audiovisuales en el que manifiesta su preocupación por aprender rápidamente inglés mientras comparte tiempo con su hijo Kai, fruto de su relación con el también cantante Mike Bahía.

Mientras cuidaba al pequeño, Greeicy intentó pedirle a Jesús, mientras hablaba inglés, que por favor le diera disciplina para poder aprender este idioma rápidamente, pues, aunque sabía que él no la podía ayudar de un día para otro, la disciplina era necesaria para lograr su objetivo.

I need to learn English. I need, help me, my Jesus. I need to learn English. I know that you don’t eh… you can’t… eh give me English right now, but I need that you give me discipline. The only thing in the world that I need. And you, my Jesus, you can. You can give me discipline.

EN ESPAÑOL: Necesito aprender inglés. Lo necesito. Ayúdame, Jesús mío. Necesito aprender inglés. Sé que tú no puedes darme inglés ahora mismo, pero necesito que me des disciplina. La única cosa en el mundo que necesito y tú, Jesús mío, tú puedes. Tú puedes darme disciplina.