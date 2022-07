¡Increíble! Greeicy Rendón impactó con su abdomen completamente plano

La cantante caleña Greeicy Rendón se lista como de las mujeres más queridas y sonadas de la farándula nacional por su talento y por la belleza y sensualidad que siempre la ha carecterizado. A esto, se suma su nueva faceta como madre, que constantemente da mucho de qué hablar por las experiencias que ella misma comparte con sus fans y por la impresionante recuperación que ha tenido su cuerpo, luciendo actualmente como si nunca hubiese dado a luz.

Recordemos que al comienzo la mujer se mostró muy ausente de sus plataformas digitales, porque según lo reveló Mike Bahía en una entrevista internacional, estaba 100% concentrada en disfrutarse este proceso y en aprender diariamente los retos que ser mamá implica. Al volver, mostró el aspecto de su cuerpo delgado, pero con alguna flacidez normal del parto, que ahora, parece haber desaparecido casi que ha totalidad.

Como muestra de ello está su más reciente ráfaga de historias en Instagram, donde con una serie de videos haciendo cardio, dejó apreciar el cuerpazo que ha recuperado a tan solo dos semanas de haber dado a luz. Vale aclarar, que desde que terminó la dieta, la también actriz se ha mostrado muy activa con el ejercicio y especialmente con el cardio, con el fin de perder esos kilitos de más, que ganó durante su proceso de gestación.

Greeicy Rendón impactó con su cuerpazo

Pues a solo semanas de haberse trazado esa meta, la mujer descrestó a sus millones de seguidores al mostrar el progresivo avance que ha tenido su cuerpo, luciendo un abdomen completamente plano y hasta su característica marcación abdominal.

como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que diversas páginas de entretenimiento digital replicaran el contenido, despertando múltiples comentarios, que en su mayoría, se mostraban sorprendidos por su increíble aspecto y recuperación.

"Hermosaa", "Dios mío ¿cómo logró ese cuerpazo tan rápido?", "Greeicy con un hijo tiene mejor cuerpo que yo que no tengo ninguno", "no olviden que el cuerpo tiene memoria, solo era cuestión de retomar sus rutinas de ejercicio y el ADN no miente", "Si así voy a quedar después de tener un hijo, entonces si quiero" y "que mujerón", fueron algunos de los comentarios.

