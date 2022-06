Greeicy Rendón habló sobre la extraña fobia que padece

Durante el fin de semana la actriz y cantante valluna Greeicy Rendón se apoderó de las tendencias digitales, tras mostrarse por primera vez en traje de baño a tan solo unas semanas de haber dado a luz. Evidentemente todavía tiene la inflamación normal post-parto pero de a poco, su figura se va recuperando casi que a totalidad. Además, ya retomó sus rutinas de ejercicio, por lo que ese proceso podrá ser mucho más rápido, teniendo en cuenta que su ADN siempre ha sido de buena contextura.

Por si fuera poco, también aprovechó el día de sol para publicar una ráfaga de historias junto a su prometido, su bebé, otras sola bronceándose y bailando y otras bastante inusual, con la que le reveló a sus seguidores la fobia que sufre y de la que pocos sabían: tripofobia.

"Osea ustedes no saben las ganas que yo tengo de ayudarlo pero es que amor, me paro aquí y no puedo ni mirar el árbol, no no no no, él está quitando eso (los elementos que estaban saliendo en uno de sus frutos) y el tronquito del árbol, las beticas de la madera, pero de este árbol precisamente, me causa de todo", expresó Greeicy.