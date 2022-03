Greeicy Rendón enamoró a sus fans con baile en su avanzado embarazo

La cantante Greeicy Rendón se robó todas las miradas al realizar un nuevo baile durante su avanzado embarazo de su primogénito, fruto de su relación con el artista Mike Bahía.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la artista compartió un video en el que se mostró realizando una coreografía al aire libre.

Luciendo cómoda ropa deportiva ancha, la caleña se mostró bailando frente a un vidrio donde lograba ver su reflejo y ofrecer atractivos movimientos de cadera al ritmo de su canción “Apretaito”, que hace parte de su más reciente álbum titulado “La Carta”, que estrenó hace pocos días.

“Lo que hacemos me encanta…

Nuestros sueños me levantan

Abrir los ojos y verte recostadito en la almohada”, agregó en la descripción de la publicación, como parte de la letra del tema musical.

Asimismo, detalló lo mucho que disfruta y le gusta su disco.

“No sé qué canción me disfruto más de “LA CARTA”. Apretaito me da como cosita en el estómago”, añadió.

Tras su revelación reveló logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos y le reiteraron lo bailarín o bailarina que saldrá su bebé.

“Hermosa”, “A mí me encantan todas las canciones”, “Siempre me sorprende cuando te veo bailar, nunca me canso”, “sos lo más”, “esta canción es muy top”, “demasiado bella”, “siempre es una maravilla verte bailar, bravo Greeicy”, “eres la mejor”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Así reaccionó Daniella Álvarez a emotivo video de Greeicy llorando

Greeicy Rendón llega al corazón de miles de fans y es tendencia con ‘Tóxico’