Greeicy Rendón emocionó al confirmar lanzamiento de su disco

Greeicy Rendón recientemente llenó de alegría a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un atractivo video en el que presumió de su pancita y dejó un emotivo mensaje en compañía de una gran noticia.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la artista aparte de derretir de amor a quienes la siguen al verla disfrutando de su embarazo, también se emocionaron y la aplaudieron al conocer de su puño y letra que ya habría llegado el momento de lanzar su disco llamado “La Carta”.

La colombiana decidió aparecer frente al lente de la cámara mientras llevaba puesto un corto vestido acompañado de unos tacones y, aunque los usuarios la vieron en un pequeño detrás de cámaras que, al parecer era para un video de su nuevo proyecto y se deleitaron con sus tonificadas piernas, también la admiraron por el discurso que dijo en el audio con el que acompañó su clip.

“La carta, han pasado más de dos años en el intento de entregarles La Carta, pero parece que por fin. Ha sido muy lindo todo lo que me ha enseñado este disco. Muchos malos días que me hicieron descubrir que esos días que siento que todo va como en recetas y que nada sucede como yo espero; me funciona mucho parar y disfrutar de lo más básico”, fue parte de su mensaje.