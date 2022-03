“No me preparé para el parto”, Greeicy cuenta los días para conocer su bebé

La hermosa cantante Greeicy Rendón se encuentra a pocos días de ser mamá y aún tiene a la expectativa a miles de fanáticos que esperan ansiosos poder conocer el sexo y confirmar el nombre del bebé.

La cantante caleña Greeicy Rendón ha sorprendido constantemente durante su embarazo por lo activa que ha estado estos 8 meses y los atrevidos bailes donde su pancita se ha llevado todo el protagonismo.

En sus más recientes historias en la red social de Instagram, Greiccy aseguró que sintió un pequeño dolor en medio de las piernas que la llevó a pensar por primera vez en el día del nacimiento del bebé.

“Honestamente por primera vez me dio la pensadera en el día del parto, ay Dios mío. Lo he tomado, generalmente, todo el embarazo estuvo tan increíble a nivel saludable, en todos los sentidos. Entiendo que puede que otro hijo, sin en algún momento vamos a tener otro hijo, puede que sea absolutamente diferente. Siendo consciente de eso, me ha permitido vivirlo de una manera muy tranquila”, fueron las primeras declaraciones de la guapísima artista sobre el tan anhelado día en que verá por primera vez el rostro de su hij@.