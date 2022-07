Los consejos de Greeicy Rendón para materializar los sueños

La actriz y cantante Greeicy Rendón aprovechó su más reciente interacción en Instagram para hablar con sus millones de seguidores sobre lo que representa el día "lunes" en la vida de las personas. Pues como bien es sabido, el comienzo de la semana representa el inicio de responsabilidades para la mayoría de internautas y por ello, les dá anímicamente duro despedirse del descanso del fin de semana.

Fue por ello, que la también creadora de contenido quiso sumarse a esta ola de personas que se levantan con una energía extraña este día, pero para contrarrestarlo, quiso dar algunos tips personales que le han funcionado para ver con mejores ojos este nuevo inicio de semana.

Hola que tal, hoy siendo lunes a las 8:30 de la mañana y yo ya me he dado cuenta por qué los lunes son así, o al menos a mí me está pasando en este momento de mi vida, que me levanto el lunes y digo "listo", el lunes es ese momento de mi vida donde debo abrir ese baúl, ese cajón oscuro de responsabilidades, de procesos que necesitas continuar, de desarrollos, de organización y decís, "necesito organizarme".