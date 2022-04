Greeicy presumió sus últimas semanas de embarazo con perreo "hasta abajo"

La cantante caleña Greeicy Rendón, está viviendo sus últimas semanas de embarazo a plenitud y en la tranquilidad de su hogar y como muestra de ello, ha publicado tiernas historias junto a sus mascotas y familia.

Entre sus más recientes contenidos, hubo uno que llamó particularmente la atención por la candencia de su baile al ritmo de reggaetón donde no solo presumió su avanzado embarazo, sino los sensuales movimientos que puede hacer incluso hasta abajo, pese al gran tamaño de su barriguita.

Así quedó evidenciado en su baile, donde movió sus caderas hasta acostarse en el piso, muy al estilo del famoso trend de Anitta, clip, que desde luego no pasó desapercibido entre sus millones de internautas y páginas de entretenimiento digital que compartieron rápidamente la información.

Bastaron minutos para que su video se hiciera tendencia en redes, robándose los elogios de miles de internautas por la ternura que emana como mamá y la curiosa mezcla entre este lado enternecedor y la sensualidad que siempre la ha caracterizado.

"Es increíble como esta mujer puede ser tan tiernamente sensual", "ni yo que no estoy embarazada puedo tirarme esos prohibidos", "esta mujer es mucho con demasiado", "la madre si ese bebé no nace bailarín" y "hermosa" fueron algunos de los comentarios.

