Greeicy mostró lo cerca que está la llegada de su bebé con esta foto

Los bebés que fueron anunciados hacen más de cinco meses, ya cumplieron su etapa dentro de las barrigas de sus madres y quieren llegar al mundo para contagiarlos a todos con su amor.

Ese es el caso de la cantante caleña, Greeicy Rendón, quien está en la dulce espera de su primer bebé, y tiene ansiosos a todos desde hace varios días, pues ha adelantado grandes cosas sobre este hecho, que será el final de una etapa, pero el princio de muchas más maravillosas junto a su pareja y dentro de poco esposo, Mike Bahía.

“Aquí estamos escondidos esperando a Mike para pegarle un buen susto… será que nos va a ver?”

Y es que desde hace días Greeicy viene mostrando cómo prepara la maleta para estar lista, cómo se siente ella con este paso, del que además aseguró no había pensado y hasta ha sentido no está lista, pues ella, si bien vivió un embarazo muy movido y rodeada de amor, no se preparó quizás como una mamá para este proceso, pero más de uno asegura que está más que lista y que ese bebé nacerá de inmediato, sobre todo porque ella siempre estuvo en movimiento.

Muchos incluso, ya hablan de que el día está muy cerca, pues en imágenes, sobre todo en la más reciente que publicó en su cuenta de Instagram, ella aparece escondida detrás de un muro de su casa, y solo se le puede ver su barriga. Tan grande, que se asoma y se puede ver completa.

Esto impresionó a sus miles de seguidores, porque muchos aseguraron que el momento está muy cerca, mientras que otros aseguran que la forma de la barriga anuncia que es muy pronto este nacimiento y que además será varón.

Y es que vale la pena destacar que al igual que Evaluna y Camilo, quienes al parecer ya se convirtieron en padres hace poco, Greeicy y Mike Bahía han decidido por lo menos no hacer público el sexo y esperar a su nacimiento.