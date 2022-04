Greeicy Rendón estaría a pocas horas de dar a luz, según reveló

La cantante Greeicy Rendón estaría presentando labores de parto, pues así lo dio a entender a sus millones de seguidores.

Te puede interesar: Mike Bahía y el video por el que asegura que Greeicy no dará a luz en la clínica

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la artista se mostró en medio de la preparación, al parecer, de unas fotografías y destacando que considera que solo faltan unas horas para conocer a su bebé.

Greeicy revelaría estar muy cerca del parto de su bebé

En la grabación a blanco y negro se sentada y se mira su enorme barriguita y dice: “no sé ¿horas?”, agregando una sonrisa nerviosa

En la grabación a blanco y negro se dejó ver sentada, mientras dos estilistas la arreglan para comenzar a maquillarla.

Con gesto de confusión se miró su enorme barriguita y expresó: “no sé ¿horas?”, agregando una sonrisa nerviosa.

Con ellos dio a entender a muchos de sus admiradores que en menos de nada podría estar en el parto y finalmente conocer a su bebé, fruto de su relación con el cantante Mike Bahía.

Los detalles más relevantes de su embarazo

Si bien algunos seguidores han expresado que podría no tratarse a su parto, pues si así fuera no estaría trabajando, es importante señalar que, la cantante se ha mostrado muy activa en su embarazo, tanto así que el mismo Mike Bahía señaló que creía que la joven iría a dar a luz en un estudio, en el gimnasio, pero no en la clínica, pues hasta el último momento se ha dejado ver laborando.

Cabe recordar que, fue hace solo tres meses que la famosa pareja reveló la sonada noticia con sus millones de fanáticos en su canción junto llamada “ATT: Amor”, cuyo videoclip suma más de seis millones de reproducciones en YouTube.

Si bien ya se había rumorado sobre su embarazo, ninguno de los dos quiso confirmar la noticia, sino hasta que la caleña pasara los primeros meses de gestación y se aseguraran de que todo estuviera bien.

Desde que confesaron la espera de su primer bebé, los dos no han parado de presumir y revelar detalles de cómo han vivido este proceso y anhelada experiencia.

Por ahora, sus seguidores se han mostrado ansiosos por la pronta llegada del bebé, del que se desconoce si será niño o niña, pues los dos decidieron saber qué es hasta el día de su nacimiento.

Lo que sí confesaron es que si es una niña se llamará Arena, pero si es un niño lo nombrarán Kai.

Asimismo, la pareja se comprometió cuando Greeicy estaba en el primer trimestre del embarazo en medio de un concierto y según han revelado, no tienen afán de llegar al altar, por lo que, comenzarán con los preparativos de la boda cuando lo consideren necesarios, pues ahora, su atención la requiere su primogénito/a.

No dejes de leer: Greeicy mostró lo cerca que está la llegada de su bebé con esta foto

Greeicy Rendón y Mike Bahía pudieron terminar su relación luego de la pandemia

La razón por la que Greeicy Rendón y Mike Bahía viven con los papás de ella