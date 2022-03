Greeicy aseguró que aún no conoce el sexo del bebé y explicó su tatuaje

Hace tan solo unas horas, que el nombre de Greeicy Rendón y Mike Bahía, se conviertieron en tendencia nacional, tras supuestamente conocerse el género de su bebé. Esta conjetura surgió a raíz de los tatuajes que se hicieron los caleños, con el que ya habían anunciado, sería el nombre de su primogénito en caso de ser hombre.

Ambos tatuaron en sus dedos el nombre "Kai" y millones de internautas y medios nacionales y digitales, dieron por sentado que los artistas ya tenían conocimiento sobre el sexo de su bebé y que por ello, habían perpetuado el nombre en sus pieles.

Sin embargo y por sorpresa para muchos, la caleña confirmó que esto fue un mal entendido y explicó las verdaderas razones que los motivaron a marcarse el nombre.

Compañeros, noo, no sabemos si es niño o niña, no sabemos aún, pero Mike y yo ya teníamos el nombre de la niña desde hace tiempo, ese tatuaje hecho, porque siempre que hablabámos de hijos y deciámos "que sea la niña", pero como sentimos tanto que es un niño, entonces díjimos bueno, como no sabemos qué es, que el día que nazca los dos tengan su nombre ahí: en nuestra pieles.