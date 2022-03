Goyo hizo comentario sobre el divorcio y así lo interpretaron sus seguidores

Ayer, en redes sociales empezó a circular el rumor de que el comediante Alejandro Riaño y su esposa y madre de sus tres hijos, María Manotas se habían separado.

Sin embargo, tiempo después, la pareja decidió, cada uno desde sus redes sociales, confirmó la noticia asegurando que esta situación, que, si bien es muy personal, no viene desde hace pocas semanas, sino meses y que han hecho todo lo que han podido sobre todo por el bienestar de sus hijos.

Esto generó cientos de comentarios del gante, pues parta muchos de sus seguidores, ellos eran una pareja ejemplar, y de admirar, mientras que otros consideraron que si no hay amor es mejor seguir adelante, y poner a sus hijos siempre de primeros, pero también la estabilidad personal.

Pero no solo usuarios de las redes sociales se manifestaron, sino también personalidades que tocaron el tema del divorcio como una situación normal que los seres humanos viven y que cuando no se puede, por más que se intente, no se podrá y es el final.

Así lo expresó Goyo, la cantante colombiana que además está en un gran momento de su carrera donde decidió también darse una oportunidad como solista. Y desde entonces muchos han llevado el tema con una presunta separación entre ella y Tostao, con quien hasta ahora tienen una relación y una hija, y que ninguno de los dos se ha manifestado al respecto de una separación.

Sin embargo, el mensaje de la cantante en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, dejó pensando a sus seguidores, que sí estaría separada de Tostao y que los rumores de divorcios son ciertos.

“Algunas veces las relaciones se tienen que terminar y es el deber ser”, escribió la artista y de inmediato más de uno quería saber si se refería a ella, mientras que otros le pidieron que no cayera en el juego y que no explicara su vida personal.

