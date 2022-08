Gianluca Vacchi derritió de ternura con video jugando con su hija Blu

El Dj Gianluca Vacchi derritió de ternura a miles de sus fanáticos tras revelar un amoroso video junto a su hija Blu Jerusalema, fruto de su relación con la modelo venezolana Sharon Fonseca.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, el italiano compartió una grabación en la que se mostró compartiendo un importante momento a su pequeña.

En el video se dejó ver practicando squash, un deporte en el que se golpea una pequeña pelota de goma con una raqueta a una pared.

Mientras juega con una de sus manos sostiene a la niña cargándola y pendiente de su reacción cada vez que él golpea la pelota.

De un lado a otro y sonriendo, los dos evidenciaron lo mucho que disfrutaron de dicho momento juntos.

Allí el empresario aprovechó para destacar lo importante que es su pequeña en su vida.

“This is when you say a daddy’s girl, i’m literally hers whatever she wants me to do (Aquí es cuando dices una niña de papá, soy literalmente de ella, lo que sea que ella quiera que haga)”, escribió en la descripción de la publicación.