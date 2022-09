La Liendra expresó su opinión sobre la carrera de Anuel AA y Karol G

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, se ha venido ganando el corazón de los internautas por medio del diverso contenido en redes que suele realizar, pues recordemos que el instagramer siempre busca innovar en sus audiovisuales para brindar una mejor experiencia a sus seguidores y que estos no se aburran de ver siempre lo mismo.

Por esta razón, cada día La Liendra se esmera por sorprender a los internautas con diversas actividades por medio de sus redes sociales para que estos interactúen con él y pases un rato agradable.

En esta ocasión el influenciador decidió realizar la popular dinámica de “Qué piensas y cómo te cae” versión famosos, para que los internautas escriban el nombre de algún famoso por medio de la herramienta de preguntas y respuestas que ofrece Instagram y así él poder dar su opinión al respecto.

Entre los famosos hasta ahora nombrados se encuentran algunos como Aida Victoria Merlano, a quien le reclamo en tono de broma por no haberle pagado cincuenta mil pesos que supuestamente le había prestado y hasta aprovechó para hacer una broma con su actual situación judicial.

Otros de los famosos que La Liendra opinó fue el artista argentino Paulo Londra, Epa Colombia, Bad Bunny, y Residente y sus polémicas.

El influenciador destacó que cuando Karol G y Anuel eran pareja la estaban rompiendo. Sin embargo, cuando se separaron sintió que la artista paisa había despegado más que el puertorriqueño.

“Me gustan algunas canciones de Anuel, pero desde que terminó con Karol G siento que ella se explotó y él va ahí más despacio. Pero que no se rinda, él merece que le vaya igual de bien como le está yedno a Karol G, fueron un gran equipo, pero que ninguno le merme ahorita que no están juntos. Soy fan de que las parejas la sigan rompiendo cuando se separan (emoji de corazón) ambos son muy buenos”.

En cuanto a Yailin, aseguró que la mujer le parecía alguien bastante exótico y que el hate que recibía en la actualidad no era nada merecido.

“No, a mí Yailín no me cae para nada mal. Me parece una mujer exótica, me parece una mujer muy fuerte también, porque se la han montado mucho con Karol G y sigue ahí parada. Antes siento que le han tirado mucho odio, sin ninguna razón. A mí Yailín me cae bien”.